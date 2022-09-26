ABD'yi karıştıran olay! Öfkeli gençler marketi dağıttı, rafları yağmaladı! Kaosta twerk yapan genç kız şaşkınlık yarattı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrindeki bir markete gelen öfkeli gençler, rafları yağmaladı. Tüm bunlar olurken tezgahın üzerine çıkan bir kişinin twerk yapması ise şaşkınlık yarattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CBS gazetecisi Steve Lindsay'ın Twitter'da paylaştığı görüntüler izleyenlerde şaşkınlık yarattı. 24 Eylül Cumartesi gecesi saat 20.20 sularında Philadelphia'nın kuzeydoğusundaki bir Wawa marketinde çekilen görüntülerde, 100 kadar gencin marketi birbirine kattığı görüldü.

Raflardaki ürünlerin yağmalandığı ve etrafa atıldığı görüntülerde şaşkınlık veren bir detay dikkatten kaçmadı.

1-screenshot-2022-09-26-at-073352-2.jpgABD'yi karıştıran olay! Öfkeli gençler marketi dağıttı, rafları yağmaladı! Kaosta twerk yapan genç kız şaşkınlık yarattı

MARKETTE KAOS VARKEN TWERK YAPTI

Markette kaos hakimken bir rafın üzerine çıkan genç kızın, twerk yaptı. O anlar sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

"METELİKSİZSİNİZ"

Söz konusu videoda bir market çalışanın, "Hepiniz aptalsınız, gerçekten. Hepiniz aptalsınız, çirkinsiniz, meteliksizsiniz." ifadelerini kullanarak bağırdığı belirtildi.

ABD'yi karıştıran olay! Öfkeli gençler marketi dağıttı, rafları yağmaladı! Kaosta twerk yapan genç kız şaşkınlık yarattı

POLİS GENÇLERİ BULDU

Ayrıca Philadelphia polisinin olay yerine geldiği, mağaza mallarını çalan ve zarar veren yaklaşık 100 genci bulduğu ifade edildi.

Memurların öfkeli kalabalığı dağıttığı, kimseyi tutuklamadığı kaydedildi.

ABD'yi karıştıran olay! Öfkeli gençler marketi dağıttı, rafları yağmaladı! Kaosta twerk yapan genç kız şaşkınlık yarattı

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