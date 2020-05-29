ABD'yi karıştıran olayda yeni gelişme! Polis Derek Chauvin tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölmesine neden olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı açıklandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Floyd'un ve Georgia'da yolda yürüdüğü sırada öldürülen siyahi Ahmaud Arbery'nin ailelerine başsağlığı diledi.

Pence paylaşımında "Amerika'da ırkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete müsamahamız yok." ifadelerine yer verdi.

Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesine de değinen Pence, paylaşımında "Bu ülkede hukukun ve düzenin üstünlüğüne inanıyoruz. İnsanlara ve mallarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz. Amerikalıların barışçıl gösteri düzenleme ve seslerini duyurma hakkını her zaman destekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaş gözaltına alındığı esnada bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.

Şehirde ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar şiddet gösterilerine dönüşmüştü.

Kentte dükkanlar yağmalanmaya başlamış ve birçok bina yakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ülkenin Minneapolis kentinde başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle Donald Trump kentin Belediye Başkanını ve göstericileri sert bir dille uyarmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanması sonrası Trump, sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." ifadesini kullanmıştı.

Şehirde, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesine yer vermişti.

Polislerin can güvenliğini korumak için kaçıp gittiği polis binası ise eylemciler tarafından ateşe verilmişti. Minnesota Valisi Tim Walz, olay nedeniyle orduyu göreve çağırmıştı.

Yağmaların olduğu ve polis merkezinin yakıldığı eylemlere polis müdahalesi yetersiz kalmıştı. Bu nedenle de Minnesota Valisi'nin göreve çağırdığı Ulusal Muhafızlar şehirde konuşlanmıştı.

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