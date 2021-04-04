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ABD'yi sarsan Chris Watts olayında şaşırtan iddia: Eski sevgilisiyle hala iletişimde

ABD'de 2018 yılında yaşanan Chris Watts vahşeti bomba etkisi yaratmıştı. Hamile eşi ve 2 kızını öldüren katilin, eski sevgilisiyle yeniden temasa geçtiği öğrenildi.

ABD'yi sarsan Chris Watts olayında şaşırtan iddia: Eski sevgilisiyle hala iletişimde

ABD 2018 yılında yaşanan Chris Watts olayı ile sarsılmıştı. Hamile eşi ve iki kızını öldürdükten sonra uzun bir süre ABD basınında yer bulan cinayetlerle ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre katil Chris Watts'ın o dönemde sevgili olduğu  Nichol Kessinger ile hapishaneden mektuplaşıyor.

2018 yılında meydana gelen olayda 35 yaşındaki Chris Watts, ailesini vahşice katletmişti. Hamile eşi Shannan Watts ve üç, dört yaşlarındaki kızları Celeste ve Bella'yı boğarak öldüren şahıs, sonrasında birliktelik yaşadığı sevgilisi ile kendine yeni bir hayat kurmayı planlamıştı. ABD kamuoyunu uzun süre meşgul eden vahşette katil ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

"BÖYLE BİR CANİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Yaşanan cinayet olayı sonrası katilin sevgilisi Kessinger'in yaptığı açıklama da kan dondurmuştu.  Kessinger, yaşanan olaylardan haberi olmadığını söylerken, "Evlilik yüzüğünü takmıyordu, bana boşandığını söylemişti. Cinayeti işlediği gün hiçbir şey olmamış gibi beni aradı konuştuk. Ben ona inanmıştım. Böyle bir cani olduğunu bilmiyordum. Onunla birlikte olduğum için çok pişmanım" açıklamalarında bulunmuştu.

HAPİSHANEDEN MEKTUPLAŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Büyük tepki çeken olay sonrasında kendisinin de mağdur olduğunu ifade eden Kessinger, yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti. Ancak Kessinger'in katille tekrar iletişime geçtiğinin iddia edilmesi büyük tepki çekti. Yeniden gündeme gelen olay sonrasında Kessinger'in ailesini katleden sevgilisiyle irtibat kurması soru işaretlerine neden oldu.

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