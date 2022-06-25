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ABD'yi sarsan silahlı saldırı! 5 aylık bebek öldürüldü!

ABD'nin Chicago kentinde kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı saldırganlar tarafından araç içinde bulunan 5 aylık bebek öldürüldü.

ABD'yi sarsan silahlı saldırı! 5 aylık bebek öldürüldü!

ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu.

5 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'yi sarsan silahlı saldırı! 5 aylık bebek öldürüldü!

Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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