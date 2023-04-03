Abedalaziz İsmail Abushanab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abedalaziz İsmail Abushanab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abedalaziz İsmail Abushanab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abedalaziz İsmail Abushanab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abedalaziz İsmail Abushanab 10 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abedalaziz İsmail Abushanab Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Abedalaziz İsmail Abushanab'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abedalaziz İsmail Abushanab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abedalaziz İsmail Abushanab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abedalaziz İsmail Abushanab şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.