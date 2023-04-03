Abedalaziz İsmail Abushanab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abedalaziz İsmail Abushanab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abedalaziz İsmail Abushanab kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abedalaziz İsmail Abushanab ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.