Abednego Mosiatlhaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abednego Mosiatlhaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abednego Mosiatlhaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abednego Mosiatlhaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abednego Mosiatlhaga 2 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Keoikantse Abednego Mosiatlhaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abednego Mosiatlhaga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Abednego Mosiatlhaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abednego Mosiatlhaga'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abednego Mosiatlhaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abednego Mosiatlhaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abednego Mosiatlhaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abednego Mosiatlhaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2015 yılında Bidvest Wits FC

24 Ağustos 2016 yılında All Stars

30 Haziran 2017 yılında Bidvest Wits FC

29 Temmuz 2017 yılında Stellenbosch FC

23 Ocak 2018 yılında Bidvest Wits FC

29 Temmuz 2018 yılında Stellenbosch FC

30 Haziran 2019 yılında Bidvest Wits FC

31 Temmuz 2019 yılında Ajax Cape Town

8 Ekim 2020 yılında Cape Town Spurs

1 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Abednego Mosiatlhaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abednego Mosiatlhaga şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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