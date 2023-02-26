Abednego Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abednego Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abednego Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abednego Tetteh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abednego Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abednego Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abednego Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abednego Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abednego Tetteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abednego Tetteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abednego Tetteh 9 Ekim 1990 tarihinde Anomabu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Abednego Kofi Tetteh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abednego Tetteh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abednego Tetteh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abednego Tetteh'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abednego Tetteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abednego Tetteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Abednego Tetteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abednego Tetteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2016 yılında Al-Hilal

28 Ekim 2017 yılında Jimma Aba Buna

25 Aralık 2017 yılında Al-Hilal Obeid

1 Aralık 2018 yılında Real Kashmir

3 Eylül 2019 yılında TRAU FC

5 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2020 yılında Hearts of Oak

19 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2022 yılında King Faisal

25 Ocak 2023 yılında Gold Stars FC

Abednego Tetteh kimdir

Abednego Tetteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abednego Tetteh şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abednego Tetteh nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Ahmadreza Mousavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmadreza Mousavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmadreza Mousavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmadreza Mousavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huzaf Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huzaf Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huzaf Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huzaf Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Mohammad Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Ghorbani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Ghorbani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi