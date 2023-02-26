Abednego Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abednego Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abednego Tetteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abednego Tetteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abednego Tetteh 9 Ekim 1990 tarihinde Anomabu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Abednego Kofi Tetteh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abednego Tetteh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abednego Tetteh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abednego Tetteh'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abednego Tetteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abednego Tetteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abednego Tetteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abednego Tetteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2016 yılında Al-Hilal

28 Ekim 2017 yılında Jimma Aba Buna

25 Aralık 2017 yılında Al-Hilal Obeid

1 Aralık 2018 yılında Real Kashmir

3 Eylül 2019 yılında TRAU FC

5 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2020 yılında Hearts of Oak

19 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2022 yılında King Faisal

25 Ocak 2023 yılında Gold Stars FC

Abednego Tetteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abednego Tetteh şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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