Abega Ofosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abega Ofosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abega Ofosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abega Ofosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abega Ofosu 28 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abega Ofosu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Abega Ofosu'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abega Ofosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abega Ofosu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abega Ofosu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abega Ofosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2022 yılında Tamale City

Abega Ofosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abega Ofosu şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.