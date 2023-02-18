Abel Abah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Abah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Abah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Abah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Abah 2 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Abah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DUKASO SPORTS yapmaktadır. Abel Abah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abel Abah'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Abel Abah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel Abah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Abah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Abah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2022 yılında Metalac

Abel Abah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Abah şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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