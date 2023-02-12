Abel Amaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Amaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Amaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Amaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Amaya 1 Ağu 2002 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Amaya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Abel Amaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abel Amaya'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abel Amaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abel Amaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Amaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Amaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Banfield II

4 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2023 yılında CA Banfield II

Abel Amaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Amaya şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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