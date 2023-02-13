Abel Bretones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Bretones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Bretones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Bretones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Bretones 21 Ağu 2000 tarihinde Langreo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abel Bretones Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Bretones Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARB SPORTS ASESORES yapmaktadır. Abel Bretones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abel Bretones'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abel Bretones Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abel Bretones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Bretones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Bretones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında UP Langreo B

1 Ağu 2020 yılında UP Langreo

31 Ocak 2022 yılında Oviedo Vetusta

1 Ocak 2023 yılında Real Oviedo

Abel Bretones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Bretones şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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