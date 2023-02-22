Abel Chinonso James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Chinonso James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Chinonso James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abel Chinonso James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abel Chinonso James 4 Şubat 2000 tarihinde Uyo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abel Chinonso James Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abel Chinonso James, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 9 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abel Chinonso James'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abel Chinonso James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abel Chinonso James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ifeanyi Ubah
1 Ekim 2021 yılında Enyimba Aba
9 Ekim 2022 yılında Wikki Tourists
Abel Chinonso James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abel Chinonso James şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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