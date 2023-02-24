Abel Gy%C5%91Ri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Gy%C5%91Ri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Gy%C5%91Ri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Gy%C5%91Ri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Gy%C5%91Ri 16 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Győri Ábel Zsolt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Gy%C5%91Ri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abel Gy%C5%91Ri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abel Gy%C5%91Ri'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abel Gy%C5%91Ri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel Gy%C5%91Ri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Gy%C5%91Ri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Gy%C5%91Ri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında Kecskemét Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Kecskemét U17

1 Ocak 2021 yılında Kecskemét U19

1 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Abel Gy%C5%91Ri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Gy%C5%91Ri şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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