Abel Luciatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Luciatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Luciatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Luciatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Luciatti 18 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Abel Luciatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Luciatti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abel Luciatti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Abel Luciatti'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abel Luciatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abel Luciatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Luciatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Luciatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2014 yılında Almagro

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo II

5 Ağu 2017 yılında Reno. Yamaguchi

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Platense

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

20 Temmuz 2020 yılında Tigre

Abel Luciatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Luciatti şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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