Abel Masuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Masuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Masuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Masuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Masuero 6 Ocak 1988 tarihinde Ramona şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abel Luis Masuero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Masuero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Abel Masuero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abel Masuero'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abel Masuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abel Masuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abel Masuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Masuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2009 yılında Ferro

30 Haziran 2010 yılında Gimnasia

1 Ağu 2011 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2012 yılında San Lorenzo

7 Temmuz 2013 yılında Instituto AC

13 Ocak 2015 yılında Nueva Chicago

5 Ocak 2016 yılında Patronato

16 Ağu 2017 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2018 yılında Rafaela

10 Temmuz 2019 yılında Quilmes

23 Ekim 2020 yılında OF Ierapetras

1 Ağu 2021 yılında PO Atsaleniou

1 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

3 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Abel Masuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Masuero şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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