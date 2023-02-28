Abel Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abel Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abel Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abel Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abel Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Moreno 17 Nisan 2002 tarihinde Punta Arenas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Abel Eric Moreno Vargas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Moreno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abel Moreno'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abel Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Abel Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında La Calera U19

1 Ocak 2020 yılında La Calera

Abel Moreno kimdir

Abel Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Moreno şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abel Moreno nereli

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