Abel Ogwuche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Ogwuche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Ogwuche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Ogwuche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Ogwuche 6 Temmuz 2003 tarihinde Wushishi şehrinde doğmuştur. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Ogwuche Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Abel Ogwuche, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abel Ogwuche'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Abel Ogwuche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abel Ogwuche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Ogwuche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Ogwuche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Lobi Stars

1 Eylül 2021 yılında Tripple 44 FC

3 Mart 2022 yılında Trelleborg

31 Aralık 2022 yılında Tripple 44 FC

8 Ocak 2023 yılında Trelleborg

Abel Ogwuche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Ogwuche şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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