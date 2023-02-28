Abel Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Paredes 27 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Abel Paredes Melgarejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Paredes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abel Paredes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abel Paredes'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abel Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

30 Haziran 2019 yılında Olimpia

1 Temmuz 2019 yılında Fernando

23 Ekim 2020 yılında Sampaio Corrêa

2 Mart 2021 yılında Maringá FC

1 Temmuz 2021 yılında CD Santaní

10 Temmuz 2022 yılında CS Ameliano

Abel Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Paredes şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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