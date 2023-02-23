Abel Stan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel Stan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel Stan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel Stan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel Stan 24 Aralık 2003 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel Stan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına - tarihinde katılmıştır. Abel Stan'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abel Stan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel Stan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel Stan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel Stan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel Stan şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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