Abid Mujagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abid Mujagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abid Mujagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abid Mujagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abid Mujagic 5 Ağustos 1993 tarihinde Goražde şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Abid Mujagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abid Mujagic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Abid Mujagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abid Mujagic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abid Mujagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abid Mujagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abid Mujagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abid Mujagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Teplice

1 Temmuz 2012 yılında FK Most

30 Haziran 2013 yılında Teplice

1 Temmuz 2013 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2013 yılında Teplice

1 Ocak 2014 yılında Roudnice n. L.

1 Temmuz 2014 yılında FK Kolin

21 Ocak 2015 yılında FK Gorazde

4 Şubat 2016 yılında Zvijezda G.

15 Şubat 2017 yılında Inter Zapresic

11 Temmuz 2017 yılında Mladost Kakanj

23 Ocak 2019 yılında Zrinjski Mostar

11 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Abid Mujagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abid Mujagic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abid Mujagic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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