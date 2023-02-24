Abid Mujagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abid Mujagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abid Mujagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abid Mujagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abid Mujagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abid Mujagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abid Mujagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abid Mujagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abid Mujagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abid Mujagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abid Mujagic 5 Ağustos 1993 tarihinde Goražde şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Abid Mujagić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abid Mujagic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Abid Mujagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abid Mujagic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abid Mujagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abid Mujagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Abid Mujagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abid Mujagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Teplice

1 Temmuz 2012 yılında FK Most

30 Haziran 2013 yılında Teplice

1 Temmuz 2013 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2013 yılında Teplice

1 Ocak 2014 yılında Roudnice n. L.

1 Temmuz 2014 yılında FK Kolin

21 Ocak 2015 yılında FK Gorazde

4 Şubat 2016 yılında Zvijezda G.

15 Şubat 2017 yılında Inter Zapresic

11 Temmuz 2017 yılında Mladost Kakanj

23 Ocak 2019 yılında Zrinjski Mostar

11 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Abid Mujagic kimdir

Abid Mujagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abid Mujagic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abid Mujagic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abid Mujagic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Slavisa Pejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Pejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Slavisa Pejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Pejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Banai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Banai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Banai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Banai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Drago Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drago Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Drago Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Drago Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!