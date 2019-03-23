Abidin Dino Google’da neden Doodle oldu? | Abidin Dino kimdir?

Google Doddle’ı nedeniyle Abidin Dino kimdir sorusu bugün merak konusu oldu. İşte çok yönlü bir kültür insanı olan Abidin Dino’nun hayatına dair merak edilenler….

ABİDİN DİNO KİMDİR?

Abidin Dino, 23 mart 1913 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Aynı sene ailesi Cenevre'ye yerleşince 12 yaşına kadar burada büyüyen Abidin Dino, 1. Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'a döndü. Robert Koleji'nde başladığı eğitimini resim ve karikatüre duyduğu ilgi sebebiyle yarıda bıraktı. Aynı zamanda edebiyat'la da ilgilen Abidin Dino, o dönemde abisi Arif Dino'nun da desteğiyle kendini tamamen sanata adadı.

Yarın Gazetesi'nde desenleri ve ilk kez 1931'de Artist adlı dergide de yazıları yayınlanan Abidin Dino, yaptığı herşeyde yeniliğin peşindeydi. 1931 ve 1932 tarihleri arasında Esrarkeşler ve Parmak İstifleri adlı dizileri gerçekleştiren Abidin Dino, Pertev Naili Boratav’ın Türk Masalları ve Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye adlı eserlerini resimledi.

1933'te D Grubu topluluğunu diğer ressamlar Nurullah Berk, Cemal Tollu, Zeki Faik İzer, Elif Naci ve heykeltraş Zühtü Müritoğlu ile birlikte kuran Dino, yine yenilik peşindeydi. Bu toplulukta düşünce yanı ağır basan resimler yapmayı amaçladılar ve meydana getirdikleri eserlerle birçok sergi açtılar.

Aynı sene SSCB'li yönetmen Sergay Yutkeviç'in Türkiye'nin Kalbi Ankara filmini çekmek için Türkiye'ye geldiği sırada, Dino'nun resimlerini gördü ve Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de ricasıyla, o'nu Leningrad'a davet etti. Böylece 1934 yılında sinema eğitimi almak için gittiği Leningrad'da dekoratör ve ressam olarak Yutkeviç'in çalışmalarına katıldı ve onun yönettiği Madenciler adlı filmde çalışma imkanı buldu. Abidin Dino, geçen üç senenin ardından, 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla oradan ayrıldı ve bir süre Londra'da yaşadıktan sonra, Paris'e gitti ve burada çalışmalarda bulundu. Yine ressam ve dekoratör olarak çalıştbu dönemde Pablo Picasso, Tristan Tzara, Eisentein, Andre Malraux ve Gertrude Stein gibi önde gelen sanatçılarla da yakınlıklar kurdu.

PARİS

Ertesi yıl Türkiye’ye dönen, 1940’te Liman Ressamları adıyla da tanınan Yeniler Grubu’na katılan Abidin Dino, İkinci Dünya savaşı sırasında siyasal nedenlerden ötürü İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Yalın gerçek ile şiirsel yorumu birleştiren toplumsal gerçekçi türde resimler yaptığı bu dönemde, resimlerinde özellikle Güney Anadolu’daki köy yaşamını, köy insanlarını işledi. 1951’de Roma’ya gitti, 1952’de Paris’e yerleşti. Paris’te ilk sergisini 1955 yılında açarak, daha sonraki yıllarda da Paris’te ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sergiler düzenledi. 1969’da İstanbul’da kişisel bir sergi açarak Paris çalışmalarının bir bölümünü sergiledi.

Daha sonra gene Paris’te çeşitli karma sergilere katıldı, kişisel sergiler düzenledi. 1977’de, biri Ankara’da, öbürü İstanbul’da, “Doksan Çiçek Dokunsan Çiçek” adıyla iki sergi açtı. Sonraki yıllarda gene Ankara ve İstanbul’da, desen ve suluboya resimlerinden oluşan “Kayalar…Adalar…” dizisi ile Yaşar Kemal’in Deniz Küstü romanından esinlenerek çizdiği lavi resimlerini sergiledi. 1989’da Fransız Kültür Bakanlığı’nın Sanat ve Edebiyat Altın Şövalye Nişanı verilip, 1991’de Eller (ilk basılışı 1989’da Paris’te Les Mains adıyla) adlı kitabını yayınladı.

SANAT ANLAYIŞI

Daha çok çizgisel etkinlikler üstünde gelişen Dino’nun resmi, Türk kültürünün tarihsel kökenleriyle bağlantısını her zaman korumuştur. Sanatçı Türkiye’den uzakta yaşamasına karşın, bu kökenlerle ilgisini her zaman canlı tutmayı başarmıştır. Fransa’daki güncel sanat gelişmelerinin ve yeni eğilimlerin, sürekli olarak bir sentez arayışına yönelttiği sanatçının resmini belirleyen başlıca etmen bu noktada özgün olma içgüdüsüdür. Sanatı hep bir süreklilikle, kökenlerinden esinlenen bir duyarlılıkla gelişmiş, yapay ve aktarma değerlere karşı duyduğu kuşku ve tedirginlik onu, hep kendi gerçekliğinden kaynaklanma çabasına yöneltmiştir.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

DOODLE FİKRİ İLK NASIL DOĞDU?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.

Page ve Brin, Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri bu sayede doğmuş oldu.

2 yıl sonra 2000'de, Larry Page ve Sergey Brin o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılar bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı.

Başlangıçta Google doodle'lar, çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutlamak için hazırlanıyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.

Google Doodle'lara duyulan ilgi her geçen gün arttığından, doodle çizimleri yeni teknolojileri kucakladığından ve bu çizimlerde farklı sanatsal ortamlardan yararlanıldığından, doodle'lar artık özel bir çizim ekibi (ki biz onlara doodle tasarımcıları diyoruz) ve mühendisler tarafından oluşturulmaktadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve dünyanın dört bir yanındaki Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.

GOOGLE, BUNCA YILDIR KAÇ DOODLE YAPTI?

Google, dünya genelinde oluşturulan ana sayfaları için 1500'den fazla doodle oluşturdu.Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor! Hangi doodle'ın oluşturulacağına ve hangi etkinliklerin doodle ile gösterileceğine kim karar veriyor? Bir grup Google çalışanı, fikir paylaşımında bulunmak ve hangi etkinliğin Google doodle ile kutlanacağına karar vermek için düzenli olarak bir araya gelir. Doodle fikirleri Google çalışanları ve Google kullanıcıları dahil pek çok kaynaktan alınır.

Doodle seçim süreci, Google'ın kişiliğini ve yeniliğe olan tutkusunu yansıtan ilginç etkinlikleri ve yıl dönümlerini kutlamayı hedefler.

DOODLE'LARI KİM TASARLIYOR?

Gördüğünüz her bir doodle'ın arkasında, çizerlerden (doodle tasarımcıları) ve mühendislerden oluşan bir ekip bulunuyor.

GOOGLE KULLANICILARI/İSTEYEN HERKES DOODLE İÇİN FİKİRLERİNİ NASIL GÖNDEREBİLİR?

Google kullanıcıları bir sonraki Google doodle için fikirlerini e-postayla proposals@google.com adresine iletebilirler.