Abiel Osorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiel Osorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abiel Osorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abiel Osorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abiel Osorio 13 Haziran 2002 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abiel Alessio Osorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abiel Osorio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abiel Osorio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abiel Osorio'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Abiel Osorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abiel Osorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abiel Osorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abiel Osorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vélez II

1 Ocak 2022 yılında Vélez Sarsfield

Abiel Osorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abiel Osorio şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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