Abiezer Jeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiezer Jeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abiezer Jeno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abiezer Jeno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abiezer Jeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiezer Jeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abiezer Jeno

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abiezer Jeno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abiezer Jeno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abiezer Jeno 22 Haziran 2000 tarihinde Nouméa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Yeni Kaledonya,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jekob Abiezer Malacki Jeno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abiezer Jeno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Frederic Guerra Player Agent yapmaktadır. Abiezer Jeno, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abiezer Jeno'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abiezer Jenoboyu ve yaşı kaç

Abiezer Jeno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abiezer Jeno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Abiezer Jeno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abiezer Jeno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Amiens SC U19

1 Ağu 2020 yılında AC Amiens

1 Temmuz 2021 yılında Grenoble B

1 Ocak 2022 yılında Grenoble

Abiezer Jeno kimdir

Abiezer Jeno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abiezer Jeno şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Abiezer Jeno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Kaledonya takımında 12 numaralı formasıyla 15 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Abiezer Jeno nereli

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