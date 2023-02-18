Abiola Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abiola Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abiola Grant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abiola Grant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abiola Grant 17 Kasım 2002 tarihinde Bridgetown şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Barbados uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abiola Grant Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lions Sports AG & Partners yapmaktadır. Abiola Grant, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abiola Grant'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abiola Grant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abiola Grant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abiola Grant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abiola Grant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Kazincbarcika

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Srem

25 Ocak 2022 yılında NK Brezice 1919

22 Ağu 2022 yılında FC Ballkani

24 Ocak 2023 yılında NK Solin

Abiola Grant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abiola Grant şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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