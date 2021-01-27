Abisini döven adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, sokak ortasında öldürüldü!

Hal Mahallesi’nde 14 Eylül 2020’de meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Şehmus Yıldırım, eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını iddia ettiği Yakup Sayin’i kendi iş yerinin önüne çağırdı. Telefonla Şehmus Yıldırım ile iletişim kuran Yakup-Serhat Sayin kardeşler de konuşmak iç.in çağrılan adrese gitti.

ÖNCE AĞABEYİNİ DÖVDÜ...

Şehmus Yıldırım, kardeşleri aracına aldıktan sonra Serhat Sayin’i “ağabeyinle konuşacaklarımız var” diyerek araçtan indirdi. Yıldırım, ardından arabayı başka yere çekerek eşine ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabına atılan mesajları Yakup Sayin'e gösterdi. Mesajlar nedeniyle özür dileyen ve eşi olduğunu bilmediğini söyleyen Sayin darptan kurtulamadı.

SONRA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ!

Bir süre sonra araç ile yanına gelen ağabeyinin yüzündeki darp izlerini görerek öfkelenen lise öğrencisi Serhat Sayin, eline küçük bir bıçak alarak ağabeyini döven Yıldırım'ın çalıştığı iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Yıldırım da dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Yıldırım, yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. 4 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Şehmus Yıldırım ise Siteler Polis Merkezi'ne teslim oldu.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen cinayet, tüyler ürpertti. Görüntülere göre elinde telefonla bekleyen Serhat Sayin'in yanına koşarak gelen Şehmus Yıldırım, hiç beklemeden silahla ateş edip, yoluna devam ediyor. Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan Sayin'in başına toplanıyor.

MEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Ayrıca Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili hazırladığı iddianame Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, lise öğrencisi Serhat Sayin’in ağabeyi Yakup ile Tuba Y.’ye ait olduğu belirtilen sosyal medya yazışmaları da yer aldı. İddianamede Yakup Sayın’ın Şehmus Yıldırım’ın imam nikahlı eşi Tuba’dan özür dilemesine rağmen önce darp sonrada cinayet olayının gerçekleşmesi dikkat çekti. Katil zanlısı Şehmus Yıldırım’ın Serhat Sayin’i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.