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  3. Abisinin dayağından kurtulmak için camdan atladı

Abisinin dayağından kurtulmak için camdan atladı

Adana'da abisinin uyguladığı şiddetten kaçmak için 2.kattaki evlerinin penceresinden atlayan kız hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından ailesinden alınarak sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan dayakçı ağabey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kız kardeşi Ceylan E.'den kontrol etmek için cep telefonunu isteyen ağabey A.E., kardeşinin buna karşı çıkmasına öfkelenip şiddet uyguladı. Ağabeyinden kurtulmak için oturdukları evin 2.katından atlayan genç kız hastanelik oldu.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.E,. kız kardeşinden kontrol etmek için cep telefonunu istedi. Ancak Ceylan E. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.E. kız kardeşini dövmeye başladı. Bu sırada Ceylan E., ağabeyinden kurtulmak için kendisini evin penceresinden boşluğa bıraktı.

Park halindeki aracın üzerine düşen Ceylan E. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylan E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abisinin dayağından kurtulmak için camdan atladı

SERBEST KALDI

Ceylan E.'nin, şikayetçi olduğu ağabeyi A.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abisinin dayağından kurtulmak için camdan atladı

VÜCUDUNDAKİ YARALARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi. Ceylan E., yaşadığı şiddetin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Abisinin dayağından kurtulmak için camdan atladı

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