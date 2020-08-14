Abisinin dayağından kurtulmak için camdan atladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kız kardeşi Ceylan E.'den kontrol etmek için cep telefonunu isteyen ağabey A.E., kardeşinin buna karşı çıkmasına öfkelenip şiddet uyguladı. Ağabeyinden kurtulmak için oturdukları evin 2.katından atlayan genç kız hastanelik oldu.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.E,. kız kardeşinden kontrol etmek için cep telefonunu istedi. Ancak Ceylan E. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.E. kız kardeşini dövmeye başladı. Bu sırada Ceylan E., ağabeyinden kurtulmak için kendisini evin penceresinden boşluğa bıraktı.

Park halindeki aracın üzerine düşen Ceylan E. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylan E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SERBEST KALDI

Ceylan E.'nin, şikayetçi olduğu ağabeyi A.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VÜCUDUNDAKİ YARALARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi. Ceylan E., yaşadığı şiddetin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.