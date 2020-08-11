Abisinin düğününe askeri üniformayla katıldı! Gözyaşları sel oldu
Edirne’de askerlik görevini yapan 23 yaşındaki bir kişi Sivas'taki abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katıldı. Ailesinin 2 aydır görmediği askerin annesi ve abisi gence sarılarak gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara anben yansıdı.
Geçtiğimiz cuma günü evlenen abisi Enes Karaca ve Rukiye Karaca’nın düğünü için Edirne'de askerlik yapan 23 yaşındaki Ahmet Karaca aldığı özel izinle abisine sürpriz yaptı. Herkesin gözyaşlarına boğulduğu o anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.
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11 Ağustos 2020 Salı 11:31
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