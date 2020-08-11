Abisinin düğününe askeri üniformayla katıldı! Gözyaşları sel oldu

Edirne’de askerlik görevini yapan 23 yaşındaki bir kişi Sivas'taki abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katıldı. Ailesinin 2 aydır görmediği askerin annesi ve abisi gence sarılarak gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara anben yansıdı.