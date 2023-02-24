Abjel Bejzade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abjel Bejzade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abjel Bejzade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abjel Bejzade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abjel Bejzade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abjel Bejzade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abjel Bejzade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abjel Bejzade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abjel Bejzade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abjel Bejzade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abjel Bejzade 30 Ekim 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abjel Bejzade Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abjel Bejzade'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abjel Bejzade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abjel Bejzade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abjel Bejzade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abjel Bejzade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2018 yılında Footb. Rep. U19

7 Şubat 2019 yılında KF Korabi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Ağustos 2020 yılında NK Lokomotiva

5 Ekim 2020 yılında KF Laçi U21

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

6 Eylül 2021 yılında KF Turbina

14 Ocak 2022 yılında NK Lokomotiva

17 Ocak 2022 yılında KF Turbina

26 Ağustos 2022 yılında KS Kastrioti

Abjel Bejzade kimdir

Abjel Bejzade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abjel Bejzade şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizani Tiranë (2015-2017), Football Republic (2018-02/2019), NK Lokomotiva Zagreb (02/2020-08/2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abjel Bejzade nereli

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