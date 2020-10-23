Borussia Dortmund duyurdu: Emre Can koronavirüse yakalandıNATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: İptal edildiBabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıSakarya'daki fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin yeni gelişme! İstenen cezalar belli olduMasterChef neden yok? | MasterChef yayından mı kaldırıldı? 23 Ekim CumaAbla ve kardeşini öldüren zanlıya: 50 yıl hapis cezasıİstanbul Havaalnında:141 bin yolcuya Covid-19 testi yapıldıHazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2020: 15 müfettiş yardımcısı alınacak! Başvurular ne zaman?Bakan Albayrak'tan personel alımı müjdesi! Binlerce kişi alınacakHülya Koçyiğit'ten “Hayatım Sinema” söyleşisi
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Abla ve kardeşini öldüren zanlıya: 50 yıl hapis cezası

Abla ve kardeşini öldüren zanlıya: 50 yıl hapis cezası

Bursa'da, 45 yaşındaki eski sevgilisi Sibel Dudaklı ile37 yaşındaki kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı boğazlarını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki Murat Altıok, iyi hal indirimi ile 50 yıl hapis cezası kararı verildi.

Abla ve kardeşini öldüren zanlıya: 50 yıl hapis cezası

Bursa'da, 45 yaşındaki eski sevgilisi Sibel Dudaklı  ile  37 yaşındaki kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı boğazlarını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki Murat Altıok, "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum" dedi. Hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istenen Altıok, "iyi hal" indirimiyle 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çifte cinayet, geçen yıl 19 Ocak günü, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'dan uzun süre haber alamayan komşuları 2 kardeşin yaşadığı evin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca da Sibel Dudaklı'nın oğlu Eray Oğuz'u telefonla aradı. Adrese gelen Oğuz, anahtarla kapıyı açıp içeri girdiğinde annesi ile dayısının cansız bedenlerini buldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, kadının eski sevgilisi Murat Altıok, Çanakkale'de yakalandı. Bursa'ya getirilen Altıok, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Abla ve kardeşini öldüren zanlıya: 50 yıl hapis cezası

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan yargılanan Murat Altıok, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada savcı, adli tıp kurumunca akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenen Murat Altıok hakkında 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesi talebini tekrarladı. Sanık avukatı, müvekkilinin suçu ağır tahrik altında işlediğini, pişman olduğunu ve lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi. Şikayetçi avukatı ise takdiri indirim maddeleri uygulanmadan ceza verilmesini talep etti. Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık Murat Altıok, "Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı önce 2 kez müebbet cezasına çarptırdı. Ardından cezayı "iyi hal" indirimi ile 25'er yıldan toplam 50 yıla çevirdi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT