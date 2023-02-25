Ablahan Haliq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ablahan Haliq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ablahan Haliq kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ablahan Haliq ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ablahan Haliq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ablahan Haliq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ablahan Haliq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ablahan Haliq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ablahan Haliq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ablahan Haliq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ablahan Haliq 26 Nisan 2001 tarihinde Kashgar, Xinjiang şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿布拉汗·哈力克 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ablahan Haliq Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ablahan Haliq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ablahan Haliq'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ablahan Haliq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ablahan Haliq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Ablahan Haliq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ablahan Haliq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2020 yılında Henan SSLM Res.

12 Mart 2021 yılında SH Port

Ablahan Haliq kimdir

Ablahan Haliq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ablahan Haliq şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Ablahan Haliq nereli

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