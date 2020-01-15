Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2)
Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan U.D. "birden fazla kişiyi öldürmek" suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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