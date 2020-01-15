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  3. Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2)

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2)

Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede (2)

TUTUKLANDI

Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra, sahte kimlik bilgileriyle kaldığı Niğde'deki bir pansiyonda yakalanan polis memuru U.D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan U.D. "birden fazla kişiyi öldürmek" suçundan tutuklandı.

　

Kaynak: DHA



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