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Ablatya ne demek, TDK'ya göre Ablatya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ablatya kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ablatya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ablatya nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ablatya kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ablatya ne demek, TDK'ya göre Ablatya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ablatya ne demek? Ablatya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ablatya kelimesi. Peki ablatya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ablatya nedir, ablatya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ABLATYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ablatya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ablatya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ablatya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan, geniş gözlü bir balık ağı türü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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