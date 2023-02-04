Ablie Jallow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ablie Jallow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ablie Jallow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ablie Jallow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ablie Jallow 14 Kasım 1998 tarihinde Bundung şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Gambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdoulie Jallow şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ablie Jallow Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Elites yapmaktadır. Ablie Jallow, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 11 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ablie Jallow'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ablie Jallow Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ablie Jallow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ablie Jallow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ablie Jallow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Génération Foot

11 Temmuz 2017 yılında FC Metz

2 Eylül 2019 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2020 yılında FC Metz

20 Ağu 2020 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Ablie Jallow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ablie Jallow şuan FC Metz takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Ablie Jallow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 6 gol atmıştır.

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