Ablikim Abdusalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ablikim Abdusalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ablikim Abdusalam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ablikim Abdusalam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ablikim Abdusalam 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿布力克木·阿布都沙拉木 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ablikim Abdusalam Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ablikim Abdusalam'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ablikim Abdusalam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ablikim Abdusalam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ablikim Abdusalam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ablikim Abdusalam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ablikim Abdusalam şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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