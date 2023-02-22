Abneet Bharti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abneet Bharti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abneet Bharti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abneet Bharti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abneet Bharti 14 Temmuz 1998 tarihinde Kathmandu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hindistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abneet Bharti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Abneet Bharti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abneet Bharti'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abneet Bharti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abneet Bharti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abneet Bharti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abneet Bharti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Valladolid Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Vallad. Juv. A

31 Ocak 2017 yılında Sintrense

31 Ağustos 2019 yılında Kerala Blasters

1 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında Varnsdorf

8 Mart 2022 yılında Talant

30 Haziran 2022 yılında Varnsdorf

Abneet Bharti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abneet Bharti şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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