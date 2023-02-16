Abner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abner 29 Ağu 1995 tarihinde Cabo Frio şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Abner de Souza Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abner Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abner'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında Cabofriense

5 Temmuz 2019 yılında Sampaio-RJ

19 Ekim 2019 yılında Cabofriense

1 Ocak 2022 yılında Falcon FC

20 Nisan 2022 yılında Cabofriense

4 Eylül 2022 yılında Arraial do Cabo

5 Kasım 2022 yılında Cabofriense

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Abner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abner şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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