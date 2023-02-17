Abner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abner 30 Mayıs 1996 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Abner Felipe Souza de Almeida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Abner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense futbol takımında oynamaktadır. SC Farense takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abner'nin SC Farense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abnerboyu ve yaşı kaç

Abner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Abner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında Coritiba FC

23 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

19 Ağu 2017 yılında Estoril Praia

24 Şubat 2018 yılında RM Kastilya

1 Nisan 2018 yılında PSTC

3 Nisan 2018 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2018 yılında PSTC

8 Mart 2019 yılında Athletico-PR

17 Ocak 2020 yılında PSTC

24 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

30 Nisan 2020 yılında PSTC

25 Mayıs 2020 yılında Athletico-PR

11 Ağu 2020 yılında PSTC

4 Eylül 2020 yılında Farense

Abner kimdir

Abner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abner şuan SC Farense takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PSTC Londrina (2008-2011), Coritiba FC

Abner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abner nereli

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