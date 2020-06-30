AB'den Türkiye ile ilgili şok karar!

Son dakika bilgilerine göre, Reuters Haber Ajansı Avrupa Birliği'nin Kovid seyahat listesini açıkladığını belirtti.Açıklanan 14 ülkelik listede Türkiye'ye yer verilmediği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak.

BEŞ ÜLKEYE KISITLAMA SÜRECEK

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere seyahat kısıtlamaları sürecek. AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Çin'e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacak.

Kısıtlamalar, AB’den ayrılmasına rağmen halen geçiş sürecinde olan İngiltere vatandaşlarını kapsamıyor.