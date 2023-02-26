Abolfazl Jalali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Jalali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abolfazl Jalali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abolfazl Jalali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abolfazl Jalali 26 Haziran 1998 tarihinde Amol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ابولفضل جلالی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abolfazl Jalali Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Abolfazl Jalali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Abolfazl Jalali'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abolfazl Jalali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abolfazl Jalali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abolfazl Jalali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abolfazl Jalali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Saipa FC

31 Ağustos 2021 yılında Esteghlal FC

Abolfazl Jalali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abolfazl Jalali şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Abolfazl Jalali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 25 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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