Abolfazl Razzaghpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Razzaghpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abolfazl Razzaghpour kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abolfazl Razzaghpour ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abolfazl Razzaghpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Razzaghpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abolfazl Razzaghpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Razzaghpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abolfazl Razzaghpour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abolfazl Razzaghpour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abolfazl Razzaghpour 17 Eylül 1997 tarihinde Qaemshahr şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سید ابولفضل رزاق پور şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abolfazl Razzaghpour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Abolfazl Razzaghpour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 14 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Abolfazl Razzaghpour'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abolfazl Razzaghpour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abolfazl Razzaghpour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Abolfazl Razzaghpour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abolfazl Razzaghpour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nassaji U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC

31 Ağustos 2019 yılında Tractor

17 Aralık 2019 yılında Shahin Bushehr

13 Ekim 2020 yılında Machine Sazi

14 Mart 2021 yılında Tractor

Abolfazl Razzaghpour kimdir

Abolfazl Razzaghpour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abolfazl Razzaghpour şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Abolfazl Razzaghpour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 9 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abolfazl Razzaghpour nereli

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