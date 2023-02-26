Abolfazl Soleimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Soleimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abolfazl Soleimani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abolfazl Soleimani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abolfazl Soleimani 9 Nisan 2001 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ابولفضل سلیمانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abolfazl Soleimani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abolfazl Soleimani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abolfazl Soleimani'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Abolfazl Soleimani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abolfazl Soleimani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abolfazl Soleimani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abolfazl Soleimani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal U19

1 Temmuz 2019 yılında Paykan FC U19

15 Eylül 2020 yılında Persepolis U21

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

Abolfazl Soleimani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abolfazl Soleimani şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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