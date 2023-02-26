Abolfazl Taherinejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolfazl Taherinejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abolfazl Taherinejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abolfazl Taherinejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abolfazl Taherinejad 20 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da ابولفضل طاهری نژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abolfazl Taherinejad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abolfazl Taherinejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abolfazl Taherinejad'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abolfazl Taherinejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abolfazl Taherinejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abolfazl Taherinejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abolfazl Taherinejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Foolad FC U19

1 Temmuz 2019 yılında Zob Ahan U19

1 Temmuz 2021 yılında Zob Ahan U21

1 Aralık 2022 yılında Zob Ahan

Abolfazl Taherinejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abolfazl Taherinejad şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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