Abolhassan Jafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abolhassan Jafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abolhassan Jafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abolhassan Jafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abolhassan Jafari 21 Temmuz 1990 tarihinde Nurabad, Fars şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ابوالحسن جعفری‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abolhassan Jafari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abolhassan Jafari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 24 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Abolhassan Jafari'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abolhassan Jafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abolhassan Jafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abolhassan Jafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abolhassan Jafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sepahan

1 Temmuz 2009 yılında Malavan

30 Haziran 2011 yılında Sepahan

1 Temmuz 2013 yılında Foolad

1 Temmuz 2014 yılında Malavan

1 Temmuz 2015 yılında Padideh

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan

1 Temmuz 2019 yılında FC Nassaji M.

2 Ocak 2020 yılında Shahr Khodrou

24 Mart 2021 yılında Mes Rafsanjan

Abolhassan Jafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abolhassan Jafari şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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2002–2007Sepahan

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