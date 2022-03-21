Abone İşleri Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Abone İşleri Memuru maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Abone İşleri Memuru iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Abone İşleri Memuru iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Abone İşleri Memuru görev tanımı nedir, Abone İşleri Memuru ne iş yapar, Abone İşleri Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Abone İşleri Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Abone İşleri Memuru Tanımı;
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Abone İşleri Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Abone İşleri Memuru Maaşları
Abone İşleri Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Abone İşleri Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Abone İşleri Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4110.05
Meslek Adı :
Abone İşleri Memuru
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Genel Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Genel Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Tahakkuku yapılmış olan su ve atık su bedellerine abonelerce yapılan itirazları ilgili yönetmelik ve su satış tarifesine göre sonuçlandıran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Abone İtiraz Memuru (su) , İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Tahakkuku yapılmış olan su ve atık su bedellerine abonelerce yapılan itirazları zamanında sonuçlandırmak,
b) Abonelerce yapılan başvuruya yasal sürede cevap vermek,
c) Yapılan iş ve işlemlere ait kayıtları eksiksiz tutmak,
d) İşle ilgili belgeleri dosyalamak, muhafaza etmek,
e) Abonelerin iş izlemelerini kolaylaştırmak,
f) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına riayet etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Abone İşleri Memuru maaşlarına ek olarak sizlerde Abone İşleri Memuru mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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