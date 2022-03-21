Abone İşleri Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Abone İşleri Memuru görev tanımı nedir, Abone İşleri Memuru ne iş yapar, Abone İşleri Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Abone İşleri Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Abone İşleri Memuru Tanımı;

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Abone İşleri Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Abone İşleri Memuru Maaşları

Abone İşleri Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Abone İşleri Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Abone İşleri Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4110.05

Meslek Adı :

Abone İşleri Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Genel Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tahakkuku yapılmış olan su ve atık su bedellerine abonelerce yapılan itirazları ilgili yönetmelik ve su satış tarifesine göre sonuçlandıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Abone İtiraz Memuru (su) , İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tahakkuku yapılmış olan su ve atık su bedellerine abonelerce yapılan itirazları zamanında sonuçlandırmak,

b) Abonelerce yapılan başvuruya yasal sürede cevap vermek,

c) Yapılan iş ve işlemlere ait kayıtları eksiksiz tutmak,

d) İşle ilgili belgeleri dosyalamak, muhafaza etmek,

e) Abonelerin iş izlemelerini kolaylaştırmak,

f) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına riayet etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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