Abou Dosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abou Dosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abou Dosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abou Dosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abou Dosso 26 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abou Dosso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abou Dosso'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abou Dosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abou Dosso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abou Dosso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abou Dosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında H Rishon leZion

2 Ağustos 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

23 Ocak 2023 yılında Bnei Sakhnin

Abou Dosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abou Dosso şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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