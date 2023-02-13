Abou Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abou Kante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abou Kante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abou Kante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abou Kante 11 Ağu 1994 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Gambiya,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aboubakary Kanté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abou Kante Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abou Kante, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abou Kante'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abou Kante Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abou Kante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abou Kante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abou Kante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2016 yılında CA Bastia

30 Haziran 2016 yılında Paris FC

1 Temmuz 2016 yılında L'Aumône

1 Temmuz 2017 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

2 Eylül 2019 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2020 yılında Cercle Brugge

23 Ağu 2020 yılında CF Fuenlabrada

14 Temmuz 2022 yılında SD Huesca

Abou Kante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abou Kante şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abou Kante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star FC (2011-2012), Racing Club de France Football (2012-2013)

Gambiya takımında 15 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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