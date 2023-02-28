Abou Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abou Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abou Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abou Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abou Ouattara 26 Aralık 1999 tarihinde Bouaké şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Ben Qadir Abou Ouattara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abou Ouattara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Abou Ouattara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abou Ouattara'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abou Ouattara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abou_ouattara_7/

Abou Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abou Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abou Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abou Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Horoya AC

1 Ocak 2018 yılında KV Mechelen U21

9 Ocak 2019 yılında LOSC Lille B

30 Haziran 2019 yılında KV Mechelen U21

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille B

31 Ocak 2020 yılında Vit. Guimarães

30 Ocak 2021 yılında LOSC Lille B

31 Ocak 2021 yılında Amiens SC

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille B

22 Temmuz 2021 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

Abou Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abou Ouattara şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Abou Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 25 numaralı formasıyla 27 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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