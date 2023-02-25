Abou Sofiane Balegh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abou Sofiane Balegh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abou Sofiane Balegh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abou Sofiane Balegh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abou Sofiane Balegh 17 Ağustos 1988 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abou Sofiane Balegh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abou Sofiane Balegh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abou Sofiane Balegh'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abou Sofiane Balegh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abou Sofiane Balegh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abou Sofiane Balegh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abou Sofiane Balegh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında MC Oran

1 Temmuz 2010 yılında USM Annaba

1 Temmuz 2011 yılında ASM Oran

1 Temmuz 2014 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2015 yılında USM Bel Abbès

13 Temmuz 2017 yılında MC Alger

1 Temmuz 2018 yılında CR Belouizdad

10 Temmuz 2019 yılında CS Constantine

7 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

13 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Abou Sofiane Balegh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abou Sofiane Balegh şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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