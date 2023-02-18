Aboubacar Bamba Diarrassouba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Bamba Diarrassouba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Bamba Diarrassouba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubacar Bamba Diarrassouba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubacar Bamba Diarrassouba 26 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubacar Bamba Diarrassouba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aboubacar Bamba Diarrassouba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Bamba Diarrassouba'nin NK Jarun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aboubacar Bamba Diarrassouba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubacar Bamba Diarrassouba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aboubacar Bamba Diarrassouba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubacar Bamba Diarrassouba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2019 yılında NK Sesvete

21 Şubat 2020 yılında NK Jarun

Aboubacar Bamba Diarrassouba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubacar Bamba Diarrassouba şuan NK Jarun takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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