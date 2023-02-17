Aboubacar Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubacar Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aboubacar Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aboubacar Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aboubacar Camara 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belçika,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aboubacar Camara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aboubacar Camara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aboubacar Camara'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aboubacar Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aboubacar Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aboubacar Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aboubacar Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2017 yılında AFC Tubize U18

1 Temmuz 2019 yılında Mouscron U21

1 Temmuz 2020 yılında Union SG U21

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Aboubacar Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aboubacar Camara şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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